В ВОЗ не уверены, что создадут эффективную вакцину против COVID-19

Сейчас по всему миру продолжается более 100 разработок и испытаний возможных вакцин.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Гебреисус рассказал, что в комитете Европарламента по вопросам здравоохранения отмечают, что даже если вакцина будет разработана, она, вероятно, не будет доступна всем по меньшей мере в течение года.

"Было бы очень трудно говорить наверняка, что мы будем иметь вакцину... У нас никогда не было вакцины против коронавируса. Поэтому эта, когда ее изобретут, надеюсь, что изобретут, станет первой", - отметил Гебреисус.

Сейчас по всему миру продолжается более 100 разработок и испытаний возможных вакцин против коронавируса.

Напомним, пока что в мире не существует ни одной утвержденной вакцины от COVID-19.

17 марта в США начались первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле сделали прививки с экспериментальной дозой четверым добровольцам. Позже в США заявили, что восемь вакцин от COVID-19 могут быть готовы "поздней осенью".

17 июня сообщалось, что Украина начала переговоры о предварительном заказе вакциныпроизводства компании AstraZeneca. В Украине вакцины против коронавируса не разрабатывают.