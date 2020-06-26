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В мире зафиксировано почти 180 тыс. новых случаев коронавируса

Всего заболели более 9,7 млн человек, выздоровели - более 5,2 млн.

В мире зафиксировано почти 180 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

По состоянию на утро 26 июня в мире зарегистрировали 179 118 заражений коронавирусом COVID-19 за сутки. Всего заболели более 9,7 млн человек, выздоровели - более 5,2 млн.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Так, всего в мире зафиксировано 9 714 805 случаев инфицирования и 491 856 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству заражений остаются США. Число умерших достигло 126 780, заболевших - 2 504 588.

На втором месте - Бразилия с 1 233 147 инфицированных и 55 054 летальных случаев. Россия занимает третье место: инфицированных уже 613 994 человека, а количество смертей - 8 605.

Напомним, Украина несколько дней подряд устанавливает антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Так, за прошедшие сутки обнаружили 994 новых случая заболевания.

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