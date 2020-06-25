Спецпрокуратура в Гааге обвинила президента Косово Тачи в военных преступлениях

В Гааге специализированная прокуратура выдвинула обвинения президенту частично признанного государства Косово Хашиму Тачи в военных преступлениях.

Он, а также бывший спикер косовского парламента Кадри Весели и несколько бывший боевиков "Освободительной армии Косово" обвиняются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Это, в частности почти сто убийств, похищения людей и пытки, пишет European Western Balkans. Обвинительный акт состоит из десяти пунктов.

Преступления, о которых говорится в обвинении, касаются сотен жертв косовских албанцев, сербов, ромов и других этнических группы.

"Это результат длительного расследования и отражает решимость спецпрокуратуры, что она может доказать все обвинения. Судья Косовской специализированной палаты предварительного производства в настоящее время рассматривает обвинительное заключение, чтобы решить, следует ли подтвердить обвинения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тачи и Весели пытались воспрепятствовать работе суда и избежать правосудия.

Хашима Тачи является пятым президентом Косово с апреля 2016 года.

Еще сразу после победы на парламентских выборах 2007 года Тачи заявил, что будет добиваться провозглашения независимости Косово в одностороннем порядке. 17 февраля 2008 года депутаты косовского парламента провозгласили независимость бывшего автономного края Косово от Сербии. Категорически против независимости Косово, признанной рядом стран, выступила Сербия: МВД республики даже завело уголовные дела против Тачи, Сейдиу и спикера Красничи.

17 февраля 2008 года Косово провозгласило свою независимость. 26 февраля 2016 года избран Президентом Косова, а 7 апреля вступил в должность.

Специальный суд заседает в Гааге, однако является частью судебной системы Косово. Республика Косово провозгласила свою независимость от Сербии в 2008 году по результатам кворума Ассамблеии Косово. Ее признали около 100 государств из 193 стран-членов ООН. Украина не признает ее как государство и считает частью Сербии.

Напомним, что в июле 2019 премьер-министр Косово Рамуш Харадинай объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал в Гааге. Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.