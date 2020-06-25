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​Президент Туркменистана предложил создать мессенджер "для распространения достоверной информации"

Бердымухамедов поручил туркменским СМИ зарегистрироваться в популярных соцсетях.

​Президент Туркменистана предложил создать мессенджер "для распространения достоверной информации"
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: SNG.Today

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов  заявил о необходимости разработки "современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации".

Об этом сообщает Официальный портал Туркменистана.

Также Бердымухамедов поручил туркменским СМИ зарегистрироваться в популярных соцсетях "для донесения до мирового сообщества достигаемых во всех секторах национальной экономики успехов".

К таким успехам он отнес строительство крупных промышленных комплексов, "масштабные проекты международного значения в области транспорта и ТЭК", а также другие проекты, которые, по его словам, необходимо освещать "в мировом пространстве". А для этого, по его словам, нужно использовать "национальные сайты и внедрять современные технологии".

Напомним, что в "Индексе свободы прессы", который ежегодно публикует организация "Репортеры без границ", Туркменистан занял предпоследнее место, притом что последнее место занимает Северная Корея.

Третье место Туркменистан также занимает в списке стран с самой жесткой цензурой.

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