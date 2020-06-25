Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

"Из РФ идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что во внутренние дела страны, и, в честности, в предвыборную гонку, вмешиваются извне.

Об этом он заявил, принимая кадровые решения, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. Некоторые из таких вбросов его просто удивляют: "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет".

Лукашенко обратил внимание, что люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам.

"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", - сказал он.

Лукашенко заявил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он убежден, что за его политическими оппонентами "стоят кукловоды".

"Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко.

"Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", - добавил он.

Напомним,18 июня в Беларуси был задержан главный конкурент Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико. Это бывший глава принадлежащего "Газпрому" банка.

После этого в Минске состоялись пикеты в поддержку соперников Лукашенко. По данным правозащитного центра "Весна", в пикетах участвовало около 2200 человек. Цепочка людей выстроилась от здания Белорусской государственной филармонии почти на 5 километров и простояла около 6 часов.