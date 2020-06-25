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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за расистских заявлений

Телеведущая раскритиковала в Instagram акции в поддержку движения Black Lives Matter.

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за расистских заявлений
Фото: EPA/UPG

Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с российской телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

В своем Instagram телеведущая раскритиковала акции в поддержку движения Black Lives Matter, передает Немецкая волна.

Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.

Компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации", заявил представитель компании. С 7 июня Собчак выложила в своем Instagram видео с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком". На фоне черного экрана звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Позже выяснилось, что ведущая сделала это в рамках шоу Comment Out, выходящем на YouTube. При этом Собчак несколько раз сказала, что это остроумная шутка. Ранее телеведущая уже неоднократно публиковала неоднозначные высказывания по поводу протестов в США.  

Акции в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), начались в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая. Позднее аналогичные акции против расизма и полицейского насилия прошли в целом ряде городов на нескольких континентах.

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