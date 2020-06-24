Суд обязал президента Бразилии носить маску

Суд в Бразилии обязал президента Жаира Болсонару носить маску в общественных местах.

В противном случае главе государства грозит штраф в 2 тысячи реалов (более 14 тыс. гривен), передает DW.

Болсонару долго отказывался признавать реальность угрозы, исходящей от коронавируса, а также неоднократно критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах Бразилии.

Между тем, с начала эпидемии в стране вирус был обнаружен у более чем 1,1 млн человек, а свыше 51 тысяч заболевших скончались.