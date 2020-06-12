Однако точно можно сказать одно: Соединённые Штаты стали заложниками собственных проблем, из которых они в ближайшие годы вряд ли выберутся. Теперь есть страна Джорджа Флойда и его немиловидного наследия.

Ныне они требуют всё больших уступок со стороны властей: ликвидации полицейских отделений , реформы полиции в целом; захватывают местные администрации, выступают в Конгрессе и участвуют в политических акциях оппонентов Трампа. Кто-то говорит, что страна сошла с ума, а кто-то, наоборот, ратует за продолжение восстаний, видя в этом шанс поквитаться с федеральной властью.

В США не утихают протесты в связи с убийством 46-летнего афроамериканца – Джорджа Флойда. Напомним, он был задержан группой из четырех полицейских, после чего задушен одним из них. Вначале всё было мирно: тысячи демонстрантов выходили на улицы по всей стране, требуя наказания для повинных в преступлении копов. Однако потом ситуация вышла из-под контроля: протестующие стали сжигать полицейские участки и церкви , грабить банки и магазины, перекрывать трассы. Теперь вот взялись за снос исторических памятников.

Фото: EPA/UPG Протестующие громят полицейское авто возле Белого дома, Вашингтон, 30 мая 2020

В США много проблем – как политических, так и социальных. Среди первых – коррумпированный Конгресс, отсутствие любого компромисса между двумя главными партиями, фальсификация выборов через территориальное перекраивание округов, раздутый бюрократический и силовой аппараты и пр. В числе вторых – ужасное бюджетирование соцсферы, удорожание медицинского обслуживания, скудное образование для неимущих слоёв населения, старение инфраструктуры, распространение агрессии посредством социальных и обычных медиа. Через троеточие сюда же можно отнести и тему (я её называю перекошенной) дискриминации, в том числе и расовой.

В одном из интервью выдающийся американский актёр Морган Фриман отметил: если темнокожие перестанут говорить о поведении «белых», расизм в Штатах сам по себе исчезнет. К этому лишь можно добавить одно довольно интересное наблюдение: так уж случилось, что в США нет ни одной общины, которая бы защищала преступников и создавала из них героев. Ни евреи, ни ирландцы, ни китайцы, ни испанцы, проживающие на территории этой страны, не делают подобного. Лишь только одни афроамериканцы этим грешат. И кейс Джорджа Флойда – яркое тому подтверждение.

Вообще всегда необходимо понимать, с чем ты имеешь дело. То, что мы видим сейчас, – подмена понятий и героизация преступника. Да, именно так: убитый Джордж Флойд – преступник. Рецидивист, грабитель, стукач и наркоман, отсидевший свыше пяти лет и привлекавшийся шесть раз к уголовной ответственности. Даже перед смертью он пытался приобрести товар за фальшивые двадцать баксов, а после убийства в его теле обнаружили следы метамфетамина.

Фото: EPA/UPG Портрет Джорджа Флойда во время акции протеста в Бруклине, Нью-Йорк, 8 июня 2020.

Он никакой не герой, а обычный бандит, который стал жертвой неадекватного полицейского, пытающегося свести счёты с убитым. Однако всем на это наплевать: ведь лучше перекрывать улицы, скандируя «Жизнь чёрных имеет значение», грабить магазины, сносить памятники, проводить слушания в Конгрессе и абсолютно цинично пытаться заработать на двух преступлениях (как со стороны копа, так и со стороны Флойда) политические дивиденды.

Здесь фальшиво всё: жена, которая долго находилась в разводе с убитым, однако получившая миллионы долларов помощи, политики, которые плевать хотели на судьбу темнокожего населения США, но готовые с радостью встать на колени перед телом сомнительного парня, президент университета в Миннеаполисе, назвавший стипендию для учащихся именем покойного и ни разу не подумавший о том негативном примере, который оно подаёт студентам. Впрочем, кампусы в Штатах уже давно стали заложниками левых идей, как, в общем-то, и вся страна. Больше всего, конечно же, потешили активисты, снёсшие памятники генералам Конфедерации (времён Гражданской войны), а также первооткрывателю Америки – Христофору Колумбу.

Фото: EPA/UPG Коммунальщики осматривают обезглавленную статую Христофора Колумба в парке Бостона

Можно много и долго говорить о последнем и судить: он ли убивал миллионы туземцев или его последователи – Кортес, Писсарро и др. Однако за тотальную чистку индейцев была ответственна испанская корона, которая, кстати, судила всё того же Колумба за недостаточную добычу ресурса, в том числе и рабского. При этом никто не заставляет сейчас власти Мадрида обрисовывать свои улицы слоганами «Жизнь рабов имеет значение». К тому же вообще непонятно, почему левые американские радикалы вдруг озаботились Колумбом; ведь на протяжении многих десятилетий после крушения рабства, они не выходили протестовать против антииндейских инициатив Теодора Рузвельта, Гарри Трумэна или Рональда Рейгана.

Что же касается ненависти современных левых к генералам из числа конфедератов, то здесь просто необходимо вспомнить, что мир времён Гражданской войны начался после того, как одни «белые» генералы пожали руку другим – таким же «белым» – и дали тем вернуться домой при оружии и полном обмундировании. И что после окончания противостояния ещё десятки и десятки лет США пребывали в транзитном состоянии, фальсифицируя и не давая темнокожему населению равных прав. Но это делалось в столице, в Вашингтоне – месте, откуда велась война с южанами.

В стране Флойда знать подобные нюансы уж точно необязательно. Достаточно запрещать фильмы и сносить памятники. И точно никому неинтересно менять систему образования, балансировать её и изучать историю своего государства, принимая её такой, какова она есть. Интересно же другое: внедрять стипендии имени преступников.

Фото: EPA/UPG Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и законодатели-демократы на коленях во время минуты памяти Джорджа Флойда и жертв расовой несправедливости, на Капитолийском холме в Вашингтоне, 8 июня 2020.

Всё это мне напоминает Москву 1991 года. Улица кипит, стреляют танки, состояние экономики плачевное, но толпа бунтарей целенаправленно идёт крушить памятник Феликсу Дзержинскому. При этом процедурой сноса тайно командовал КГБ, как затем и всей страной. Проблемы системы советских людей не волновали. Им нужен был памятник… Спустя 30 лет американцы также далеки от осознания реальных внутренних вызовов, из-за которых США постепенно теряет и глобальную власть. Им тоже важнее памятники.

Отдельно порадовал Байден, который всё не знал: поддержать или нет значительное расформирование полиции. В конечном счёте лагерь его сторонников, демократов, стал агитировать за беззубую реформу. Они полагают, что копам не нужно душить задержанных, а персоналу полиции необходимо втолковывать левые, миролюбивые идеи. Жаль только, что никто не увидел тех 700 с лишком полицейских, которые были ранены во время протестов. Кто-то из их числа был убит.

Фото: EPA/UPG Спецотряд штата Миннесота во время беспорядков в Миннеаполисе, 30 мая 2020 года.

Полицию в США нужно реформировать, и давно. Однако изменения должны касаться аттестации полисменов, протокола владения оружием, борьбы с коррупцией в рядах полиции и пр. Но самое главное – то, что полицейский в США не должен быть неприкасаемым перед американским правосудием, которое ныне всё прощает копам.

Но знаете, почему ещё Байден выступает против радикальной реформы? Потому что он сам в далёком 1994 году провёл в Сенате закон о полиции, который позволил вывести на улицы США 100 тысяч полицейских, увеличить количество тюрем, который сделал копов всевластными. И лоббировали этот закон через Байдена полицейские профсоюзы. А администрации Обамы, где Байден в последующем был вице-президентом, пришлось пойти на попятный, забыв о наказании для двух полисменов после убийств темнокожих парней в Нью-Йорке и в Фергюсоне. Ведь в тот процесс включились те же профсоюзы, что и в 1994 году. И они активно поддерживали Байдена и Обаму на выборах и 2008, и 2012 годов.

Однако всё это – задержавшаяся описательная часть. Проблема кроется в другом: в неадекватной оценке событий, в создании пантеона ложных героев, в политической коррупционной целесообразности.

Афроамериканцы нуждаются в нормальной системе образования, в лучших социальных стандартах, в нормальной работе. Но этого же заслуживает и «белое» население, которое точно не должно «кормить» многих темнокожих из-за их желания жить за счёт государственных дотаций, а значит – налогов, которые платят «белые». Которое должно получать всестороннее, а не «левое» образование. А это, кстати, тоже дискриминация, которую, правда, никто не видит. Ведь в государстве Джорджа Флойда действуют другие порядки и законы…