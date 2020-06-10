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HBO Max убрал фильм "Унесенные ветром" из-за расизма

Фильм 1939 года был "продуктом своего времени" и изобразил "этнические и расовые предрассудки".

HBO Max убрал фильм "Унесенные ветром" из-за расизма
Фото: TCM

Стриминговый сервис HBO Max убрал фильм "Унесенные ветром" из-за расизма, пишет BBC.

В заявлении HBO Max говорится, что фильм 1939 года был "продуктом своего времени" и изобразил "этнические и расовые предрассудки", которые "были неправильными тогда и неправильные сегодня".

Сервис позже собирается вернуть "Унесенные ветром" в свою коллекцию с "обсуждением их исторического контекста".

Фильм, действие которого проходит во время и после Гражданской войны, давно подвергался нападкам за изображение рабства. Персонажи-рабы в нем кажутся довольными судьбой и остаются верными своим прежним владельцам после отмены рабства.

"Унесенные ветром" получили 10 Оскаров и до сих пор остаются самым кассовым фильмом всех времен с поправкой на инфляцию.

Хэтти Макдэниел стала первой чернокожей актрисой, которая была номинирована и получила премию "Оскар" за роль служанки Мамми.

Напомним, что решение HBO Max принято на фоне крупнейших за многие годы беспорядков, спровоцированных гибелью афроамериканца Джордж Флойд после задержания полицейским.

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