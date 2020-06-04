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Украинка Евгения Белорусец получила немецкую литературную премию

Премия присуждается за впервые переведенные на немецкий язык книги.

Украинка Евгения Белорусец получила немецкую литературную премию
Евгения Белорусец
Фото: hromadske.radio

Немецкую "Международную литературную премию", которую ежегодно вручают за впервые переведенные на немецкий язык книги, в этом году получила украинская писательница и фотохудожница Евгения Белорусец.

В четверг, 4 июня, берлинский Дом культур мира сообщил, что украинка получила награду за произведение "Счастливые падения", передает DW.

Как сообщает "Читомо", в фокусе текстов этой книги - истории женщин, которые считают себя свидетелями собственной жизни и "большой истории", что заставила их изменить биографию, прочтение действительности, место жительства.

Ежегодно премию обычно присуждают только двум лицам - автору и переводчику. В этом году основатели премии решили наградить сразу шесть писателей и шесть переводчиков. В частности, награду получила книга "Круг любителей литературы" иранского писателя Амира Хасана Чехелтана - "за историю взросления из Тегерана, семинар по истории литературы".

Премии также получили книга нигерийского автора Чигози Обиома "Плач птиц", роман "Нежный" болгарского автора Ангела Игова, поэтический роман "Что за чудо" гаитянского поэта Джеймса Ноэля и "Крикливое украшение" Изабель Вайднер. Эти "шесть книг рассказывают о том, как люди решают конфликты, как они растут и терпят неудачи, как они достигают и восхищаются", отметило жюри премии.

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