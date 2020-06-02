Прощание с композитором Мирославом Скориком пройдет в Киеве 3 июня, во Львове - 4 июня

Прощание с композитором Мирославом Скориком, который умер в понедельник, пройдет в Киеве 3 июня, а во Львове - 4 июня.

Об этом сообщила Украинская греко-католическая церковь.

Утром 3 июня тело Скорика привезут в главный киевский храм УГКЦ на левом берегу (улица Никольско-Слободская, 6).

Панихиду, которая начнется в 11:30, возглавит предстоятель церкви Святослав Шевчук.

Еще одно заупокойное богослужение состоится вечером. В 19:00 владыка Иосиф Милян, епископ-помощник Киевской архиепархии, вместе со священнослужителями отслужит парастас. В течение дня в соборе будут проходить поминальные мероприятия.

На следующий день в 11:30 состоится прощание во львовском соборе Святого Юра (площадь Святого Юра, 5).

Похоронят композитора в пятницу, 5 июня, на Лычаковском кладбище во Львове.

Напомним, что Скорик - известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги. Он автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей". Самой известной композицией Мирослава Скорика является "Мелодия", которую называют духовным гимном Украины.