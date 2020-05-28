С кандидатурой министра культуры определятся на следующей неделе, – ОП

До конца этой недели в ОП хотят сформировать список из трех окончательных кандидатов.

На следующей неделе может быть определено, кто будет следующим министром культуры. До конца текущей недели в Офисе президента хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк.

При этом он отказался называть конкретные фамилии кандидатур, которые рассматриваются на пост. "Мы думаем не только о министре, а о команде в целом", – добавил Костюк.

Он рассказал, что в ОП проводят консультации с "большим кругом" представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.

"С одной стороны, в отрасли ей много хороших специалистов, которые проявили себя как менеджеры – они являются отличными специалистами в своем направлении, – комментирует Костюк. – Но мы понимаем, что министр должен разбираться в предмете более широко – если не детально, то хотя бы иметь представление о том, как функционируют разные сферы. Это не самая простая задача".

Он добавил, что "кадровый голод", о котором говорил президент Владимир Зеленский, "присутствует".

Согласно сообщениям от источников LB.ua, на пост министра культуры, среди прочих, ранее рассматривали ключевых менеджеров в сфере – Юлию Синькевич (генпродюсер Одесского кинофестиваля, фаворитка конкурса на пост главы Госкино), Владимира Шейко (гендиректор Украинского института), Ивана Козленко (гендиректор Центра Довженко), Лилию Млинарич (основательница фестиваля Jazz Коктебель), Павла Гудимова (владелец Я Галерея).

Также, согласно источникам, на пост министра культуры претендует театральный режиссер Слава Жыла, недавно фигурировавший в скандале по поводу насилия в театре. Актриса Оксана Черкашина выложила в сеть скриншоты с предложением участия в новом проекте, раскритиковав его за оскорбительный тон. Жыла извинился и заявил, что скриншоты вырваны из контекста. В театральной среде продолжаются дискуссии относительно насилия на сцене и за кулисами.

Кроме того, одним из вероятных кандидатов называют Александра Ткаченко, народного депутата от "Слуги народа", главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики. Сам Ткаченко в комментарии LB.ua заявил, что "впервые слышит" о таком предложении и отметил, что, на его взгляд, Светлана Фоменко должна занять этот пост, "учитывая все нынешние вызовы по финансированию, сохранению культурного наследия и развитию креативных индустрий".

Светлана Фоменко – временная исполняющая обязанности министра культуры. Была заместительницей у Владимира Бородянского и Евгения Нищука. Сам Владимир Бородянский отказался возглавить министерство культуры после того, как его отделили от новосозданного после смены власти Министерства культуры, молодежи и спорта. Теперь оно называется Министерство культуры и информационной политики.

Ранее среди кандидатов на пост министра культуры фигурировала Светлана Долеско, одна из собственниц ООО "Докас", занимающейся строительством, гендиректор "Центра украинской культуры и искусства".