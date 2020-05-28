Неизвестную до сих пор ленту "З народних джерел" обнаружили в квартире, где жил Юлиан Дорош.

Во Львове нашли фильм первого украинского кинохудожника Галичины Юлиана Дороша. Фильм "З народних джерел" ("Из народых истоков") режиссер снял о гуцульских мастерах в конце 60-х - нач. 70-х.

Пленку с фильмом нашли в квартире Дорошев, на ул. Левицкого во Львове. Теперь находку планируют оцифровать и представить общественности, пишет ZAXID.NET.

Квартира, где большую часть своей жизни прожил кинохудожник и фотограф Юлиан Дорош, а затем и его сын - искусствовед Андрей Дорош, после смерти последнего в 2009 году перешла в собственность города. Теперь здесь планируют открыть музей.

Фото: photo-lviv.in.ua Юлиан Дорош

Недавно родственница Дорошев Татьяна Крушельницкая пригласила в квартиру исследователей. Случайно наткнулись на неизвестную пленку.

На пленке - черно-белые и цветные кадры. Гуцульские мастера делают покрывала, сырных лошадок, пишут писанки, ваяют и все вперемешку с видами Карпат. В финале - Косовский базар в цвете. Только закончится карантин, фильм представят в Национальном музее, а дальше, по желанию родственников, его выложат в свободный доступ.

В квартире Дорошев планируют сделать музей. По словам Татьяны Крушельницкой, там все осталось так, как было при жизни хозяев. Сейчас это помещение принадлежит городу, но фонд коммунального имущества должен передать его Национальному музею им. Андрея Шептицкого.

К слову, во время работы над журналистским сюжетом в квартире Дорошев нашли непроявленные фотопленки.

Юлиан Дорош (1909-1982) - украинский фотограф-художник, пионер украинской кинематографии и этновед. Автор более 12 тыс. уникальных кадров о народном искусстве Галичины. Его считают одним из основателей Украинского фотографического общества. С 1932 года он исполнял обязанности редактора журнала "Критика", а также был одним из редакторов журнала "Свет и Тень".