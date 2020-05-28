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Директор Центра Довженко подал в отставку

Иван Козленко заявил, что предприятие пытаются довести до ликвидации.

Директор Центра Довженко подал в отставку
Фото: www.molodist.com

Директор "Национального центра Александра Довженко" Иван Козленко подал в отставку в связи с прекращением бюджетного финансирования, которое привело к банкротству предприятия.

Текст заявления опубликован на его странице в Facebook.

"К сожалению, из-за вопиющей некомпетентности и откровенного саботажа назначенной на сомнительном конкурсе председателя Госкино Кудерчук М.М. и начальника управления экономического развития и финансов Министерства Якубивского В.В., паспорта бюджетной программы 3806030 "Государственная поддержка кинематографии" сих пор не подписаны, в Министерство финансов Украины предоставлена заведомо некорректная информация по результативных показателях Центра, а любая коммуникация с Центром со стороны обоих должностных лиц игнорируется", - сказано в нем.

В результате задолженность госбюджета по зарплате превысила 2 млн гривен. У Центра также больше 1 млн гривен невыполненных кредитных обязательств по подписанным договорам.

При отсутствии оборотных средств Центр больше не имеет возможности платить предусмотренные законом налоги и сборы за 1 квартал 2020 года.

Козленко заявил, что не собирается управлять ликвидацией Центра Довженко, развитию которого он посвятил восемь лет жизни. 

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