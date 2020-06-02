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Связная УПА Мария Штепа скончалась в возрасте 96-ти лет в Чорткове

В 2016 президент Порошенко наградил Марию Штепу орденом княгини Ольги III степени.

Участница национально-освободительного движения, политический узник лагерей, связная УПА Мария Штепа скончалась 1 июня в Чорткове Тернопольской области.

Ей было 96 лет, информирует пресс-служба Чортковского городского совета.

Сообщается, что похороны состоятся сегодня, 2 июня, в 12:00 в церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии г. Чортков.

Связная УПА Мария Штепа
Фото: facebook.com/chortkiv.city.council
Связная УПА Мария Штепа

Мария Штепа - уроженка села Ромашовка Чертковского района Тернопольской области. Мария Степановна в подростковом возрасте активно участвовала в деятельности патриотической организации "Просвита", а в 1942 году поступила в молодежную ОУН. Работая в райфинотделе села Белобожница, была связной ОУН-УПА под псевдонимом "Тополь". Сообщала об опасности в села, где должна быть облава, чтобы избежать неравных боев в случае окружения повстанцев НКВД. Помогала раненым повстанцам, получала лекарства. Арестована 12 декабря 1946 года.

Отбывала заключение в Мордовии - 10 лет, работая на лесоповале.

Она является автором 10 книг. Кроме того, Штепа создала музей политзаключенных и репрессированных в Чертковском районе в помещении Бучацкого Епархиального управления.

22 августа 2016 года президент Петр Порошенко наградил Марию Штепу орденом княгини Ольги III степени.

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