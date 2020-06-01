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Чиновника харьковской таможни подозревают в растрате 400 000 грн из бюджета

Он подписал акты приема ремонтных работ, которые не были проведены. 

Чиновника харьковской таможни подозревают в растрате 400 000 грн из бюджета
Фото: dbr.gov.ua

Заместителю начальника Харьковской таможни ГФС заочно сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебной подделке (ч.2,3 ст. 191 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). 

По версии следствия, в 2018-2019 годах чиновник таможни подписал акты приема работ капитального ремонта служебного здания, которые не были исполнены на деле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Действия таможенника привели к завышению стоимости выполненных работ и растраты бюджетных средств на сумму почти 400 000 гривен", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит ограничение воли от трех до пяти лет или лишение воли сроком от трех до восьми лет.

Напомним, что ранее Печерский районный суд Киева взял под стражу с возможностью внесения залога двух сотрудников Одесской таможни, которых подозревают во взяточничестве.

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