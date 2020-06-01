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За сутки в Киеве зафиксировали 58 новых случаев COVID-19

Всего в столице 3 043 инфицированных.

За сутки в Киеве зафиксировали 58 новых случаев COVID-19
Фото: КГГА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 58 новых случаев коронавируса, умерли два человека. Всего в столице 3 043 инфицированных. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3 043 подтвержденных случаев заболевания", - сказал мэр.

Среди заболевших - 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и 5-летняя девочка, а также 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года и три мальчика - 7, 15 и 17 лет.

Госпитализированы были четверо пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки шестеро человек. Всего коронавирус побороли 654 жителя столицы.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 340 новых случаев COVID-19.

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