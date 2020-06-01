В Украине за сутки зафиксировано 340 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 1 июня в Украине зафиксировано 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 340 новых случаев.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 1005 случаев;
Волынская область - 932 случая;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 742 случая;
Закарпатская область - 1206 случаев;
Запорожская область - 447 случаев;
Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
Кировоградская область - 514 случаев;
Киев - 3043 случая;
Киевская область - 1600 случаев;
Львовская область - 1700 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ровенская область - 1770 случаев;
Сумская область - 170 случаев;
Тернопольская область - 1176 случаев;
Харьковская область - 1083 случая;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 454 случая;
Черновицкая область - 3377 случаев;
Черкасская область - 406 случаев;
Черниговская область - 177 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.