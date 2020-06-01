В Украине за сутки зафиксировано 340 новых случаев COVID-19

Всего по состоянию на 1 июня зафиксировано 24012 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

По состоянию на утро 1 июня в Украине зафиксировано 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 340 новых случаев.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1005 случаев;

Волынская область - 932 случая;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 742 случая;

Закарпатская область - 1206 случаев;

Запорожская область - 447 случаев;

Ивано-Франковская область - 1420 случаев;

Кировоградская область - 514 случаев;

Киев - 3043 случая;

Киевская область - 1600 случаев;

Львовская область - 1700 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1770 случаев;

Сумская область - 170 случаев;

Тернопольская область - 1176 случаев;

Харьковская область - 1083 случая;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 454 случая;

Черновицкая область - 3377 случаев;

Черкасская область - 406 случаев;

Черниговская область - 177 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.