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В военной части в Харьковской области обнаружили вспышку коронавируса

За сутки COVID-19 подтвердили у 10 военных.

В военной части в Харьковской области обнаружили вспышку коронавируса
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Вооруженных силах Украины за сутки подтвердили 20 новых случаев коронавируса, из них 10 - в военной части в Харьковской области. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

13 человек госпитализированы: 10 военных находятся в лазарете военной части в Харьковской области, один военнослужащий в Военно-медицинском центре Центрального региона, по одному работнику ВСУ в Черновицком военном госпитале и Киевской городской больнице.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют.

Еще семь человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая области - по одному военнослужащему, Харьковская область - один сотрудник ВСУ, Ивано-Франковская область - двое военнослужащих). Состояние их здоровья удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме.

Всего в Вооруженных силах коронавирусом болеет 107 человек, еще 111 - выздоровели. Трое военных умерли.

Ранее сообщалось, о вспышке COVID-19 в Тернопольском гарнизоне.

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