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YouControl: долги по зарплате медиков за время карантина выросли на 54%

Самый большой прирост задолженности наблюдался во Львовской области.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Долги по зарплате медиков за время карантина выросли на 54%.

Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков YouControl, основанные на данных реестра Госслужбы по вопросам труда.

Если на 10 марта долг по зарплатам перед медиками составлял почти 15 млн грн, то к 18 мая превысил 23 млн гривен.

"Хотя задолженность перед медиками составляет менее одного процента от общей суммы долга по зарплатам всех отраслей, нужно заметить, что этот процент важнейший во время эпидемии", - отмечается в пресс-релизе.

Самый большой прирост задолженности наблюдался во Львовской (долг увеличился на 6,33 млн грн), Тернопольской (на 1,79 млн грн), Сумской (на 0,39 млн грн) и Киевской областях (на 0,27 млн грн).

В целом зарплатный долг по Украине за время карантина немного снизился - с 2,93 млрд до 2,85 млрд гривен.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19. Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.

Получить обещанные выплаты за март многим медикам удалось только в мае.

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