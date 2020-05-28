Документы на главу НСЗУ подали 28 кандидатов (СПИСОК)

Документы для участия в отборе на должность главы Национальной службы здоровья Украины подали 28 кандидатов. В ответ на запрос LB.ua НСЗУ предоставила их список.

В то же время, документы 11 из 28 кандидатов не отвечают требованиям, изложенным в объявлении о вакансии.

Список кандидатов, подавших документы:

Петренко Олег Едуардович Черниш Дмитро Петрович Рябцева Наталія Сергіївна Машкевич Олександра Григорівна Жигінас Олександр Станіславович Пляцек Володимир Анатолійович Возниця Мар’яна Володимирівна Рябець Олександр Володимирович Самофалов Дмитро Олександрович Мілютіна Вікторія Василівна Будяк Наталія Юріївна Коханій Михайло Сергійович Кириченко Тарас Вікторович Немирович Ірина Андріївна Сухорукова Оксана Сергіївна Яриніч Костянтин Володимирович Красюк Сергій Петрович Дмитренко Анна Олегівна Каракевич Орест Юрійович Гуркіна Ольга Юріївна Костиря Ігор Олексійович Бекало Максим Сергійович Горох Іван Анатолійович Бурко Володимир Ярославович Віленський Андрій Борисович Арістов Вадим Леонідович Іонов Максим Миколайович Рибакова Олена Сергіївна

Олег Петренко - первый руководитель НСЗУ. Андрей Виленский и Наталья Рябцева - сотрудники НСЗУ, которые заняли второе и третье место на конкурсе на главу НСЗУ в январе этого года. Александр Жигинас, Иван Горох, Наталия Будяк, Игорь Костыря, Дмитрий Самофалов, Владимир Пляцек, Дмитрий Черныш, Марьяна Возница, Александр Рябец - также сотрудники НСЗУ.

Оксана Сухорукова - гендиректор Директората медицинских услуг Министерства здравоохранения. Ирина Немирович (Ирина Литовченко) - экс-глава Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения.

Максим Ионов - экс-руководитель департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации, до этого он был главврачом Броварской станции экстренной медицинской помощи. Константин Яринич - экс-нардеп от БПП, который уже прокомментировал своё возможное назначение.

Кандидаты, которые не соответствуют изложенным в объявлении требованиям:

Дмитренко Анна Олегівна Каракевич Орест Юрійович Гуркіна Ольга Юріївна Костиря Ігор Олексійович Бекало Максим Сергійович Горох Іван Анатолійович Бурко Володимир Ярославович Віленський Андрій Борисович Арістов Вадим Леонідович Іонов Максим Миколайович Рибакова Олена Сергіївна

Напомним, в пятницу, 22 мая, была объявлена вакансия главы НСЗУ. Назначение состоится без конкурса, по результатам собеседования с министром. Изначально подавать документы можно было до понедельника, 25 мая, но в понедельник Максим Степанов заявил, что подача документов продлена ещё на два дня - до среды, 27 мая.

Коллектив НСЗУ призвал руководство страны не допустить внеконкурсного назначения главы Нацслужбы здоровья.