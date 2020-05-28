Документы на главу НСЗУ подали 28 кандидатов (СПИСОК)

Документы для участия в отборе на должность главы Национальной службы здоровья Украины подали 28 кандидатов. В ответ на запрос LB.ua НСЗУ предоставила их список.
В то же время, документы 11 из 28 кандидатов не отвечают требованиям, изложенным в объявлении о вакансии.
Список кандидатов, подавших документы:
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Петренко Олег Едуардович
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Черниш Дмитро Петрович
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Рябцева Наталія Сергіївна
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Машкевич Олександра Григорівна
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Жигінас Олександр Станіславович
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Пляцек Володимир Анатолійович
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Возниця Мар’яна Володимирівна
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Рябець Олександр Володимирович
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Самофалов Дмитро Олександрович
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Мілютіна Вікторія Василівна
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Будяк Наталія Юріївна
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Коханій Михайло Сергійович
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Кириченко Тарас Вікторович
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Немирович Ірина Андріївна
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Сухорукова Оксана Сергіївна
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Яриніч Костянтин Володимирович
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Красюк Сергій Петрович
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Дмитренко Анна Олегівна
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Каракевич Орест Юрійович
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Гуркіна Ольга Юріївна
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Костиря Ігор Олексійович
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Бекало Максим Сергійович
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Горох Іван Анатолійович
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Бурко Володимир Ярославович
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Віленський Андрій Борисович
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Арістов Вадим Леонідович
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Іонов Максим Миколайович
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Рибакова Олена Сергіївна
Олег Петренко - первый руководитель НСЗУ. Андрей Виленский и Наталья Рябцева - сотрудники НСЗУ, которые заняли второе и третье место на конкурсе на главу НСЗУ в январе этого года. Александр Жигинас, Иван Горох, Наталия Будяк, Игорь Костыря, Дмитрий Самофалов, Владимир Пляцек, Дмитрий Черныш, Марьяна Возница, Александр Рябец - также сотрудники НСЗУ.
Оксана Сухорукова - гендиректор Директората медицинских услуг Министерства здравоохранения. Ирина Немирович (Ирина Литовченко) - экс-глава Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения.
Максим Ионов - экс-руководитель департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации, до этого он был главврачом Броварской станции экстренной медицинской помощи. Константин Яринич - экс-нардеп от БПП, который уже прокомментировал своё возможное назначение.
Кандидаты, которые не соответствуют изложенным в объявлении требованиям:
|
Дмитренко Анна Олегівна
|
Каракевич Орест Юрійович
|
Гуркіна Ольга Юріївна
|
Костиря Ігор Олексійович
|
Бекало Максим Сергійович
|
Горох Іван Анатолійович
|
Бурко Володимир Ярославович
|
Віленський Андрій Борисович
|
Арістов Вадим Леонідович
|
Іонов Максим Миколайович
|
Рибакова Олена Сергіївна
Напомним, в пятницу, 22 мая, была объявлена вакансия главы НСЗУ. Назначение состоится без конкурса, по результатам собеседования с министром. Изначально подавать документы можно было до понедельника, 25 мая, но в понедельник Максим Степанов заявил, что подача документов продлена ещё на два дня - до среды, 27 мая.
Коллектив НСЗУ призвал руководство страны не допустить внеконкурсного назначения главы Нацслужбы здоровья.