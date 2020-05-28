В Киеве за сутки подтвердили 54 новых случая коронавируса

Второй день в столице наблюдается положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел.

За сутки в Киеве подтвердили 54 новых случая коронавируса, в том числе - у 11 медиков. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 54 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2793 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших - 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 1 год и 11, а также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков от 2 до 17 лет.

Госпитализированы были 10 пациентов, другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города", - добавил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 477 новых случаев COVID-19.