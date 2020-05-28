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Финансовая устойчивость "Манчестер Юнайтед" под угрозой: клуб взял огромный кредит

Пандемия COVID-19 сказывается на благополучии "красных дьяволов".

Финансовая устойчивость "Манчестер Юнайтед" под угрозой: клуб взял огромный кредит
Фото: manchestereveningnews.co.uk

В условиях финансовой нестабильности, вызванной пандемией коронавируса, 20-кратным чемпионам Англии – "Манчестер Юнайтед" пришлось прибегнуть к заемным средствам в крупных размерах. Клуб с "Олд Траффорд" взял кредит в размере 140 млн фунтов, сообщает Manchester Evening News.

По предварительной информации, "красные дьяволы" могут использовать эти средства для успешного проведения летней трансферной кампании.

Сам клуб заявил, что привлеченные средства необходимы для финансовой гибкости и поддержания стабильности во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Последние финансовые результаты "Юнайтед", опубликованные на прошлой неделе, показали снижение доходов от трансляций матчей и розничных продаж, а также резкое увеличение чистого долга клуба до 429,1 млн фунтов.

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