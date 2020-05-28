Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек

Количество жертв коронавируса COVID-19 в мире достигло 355 тыс. 688 человек. Число инфицированных по состоянию на утро 28 мая достигло 5 млн 695 тыс. 155 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который регулярно обновляет статистику.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - число умерших достигло 102 107, заболевших - 1 745 803.

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 414 661 инфицированных и 25 697 летальных случая.

На третьем месте - Россия, инфицированных в стране уже 370 680 человек, количество смертей - 3 968.

На четвертом месте по заболеваемости - Великобритания, где подтвердили 268 619 тысяч случаев заболевания. Умерли свыше 37 542. На пятом - Испания. Заболели более 236 259, умерли - 27 117.

Напомним, за прошлые сутки, 27 мая, коронавирусом в мире заболели более 40 000 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир достиг только середины первой волны пандемии. Возможная вторая волна эпидемии может совпасть с сезонным гриппом.