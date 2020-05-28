Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
В Украине изменили правила прописки
В Украине изменили правила прописки
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
ГлавнаяМир

Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек

Число больных превысило 5 млн 695 тыс. 155 человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек
Фото: EPA/UPG

Количество жертв коронавируса COVID-19 в мире достигло 355 тыс. 688 человек. Число инфицированных по состоянию на утро 28 мая достигло 5 млн 695 тыс. 155 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который регулярно обновляет статистику.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США -  число умерших достигло 102 107, заболевших - 1 745 803.

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 414 661 инфицированных и 25 697 летальных случая.

На третьем месте - Россия, инфицированных в стране уже 370 680 человек, количество смертей - 3 968.

На четвертом месте по заболеваемости - Великобритания, где подтвердили 268 619 тысяч случаев заболевания. Умерли свыше 37 542. На пятом - Испания. Заболели более 236 259, умерли - 27 117.

Напомним, за прошлые сутки, 27 мая, коронавирусом в мире заболели более 40 000 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир достиг только середины первой волны пандемии. Возможная вторая волна эпидемии может совпасть с сезонным гриппом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также