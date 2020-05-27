В Армении заявили о второй волне пандемии коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения столкнулась со второй волной коронавируса.

Об этом сообщает агентство АМИ.

"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал он во вторник на брифинге после заседания комендатуры.

Премьер отметил, что темой обсуждений в течение последних дней являются причины произошедшего.

"Уже несколько дней мы обсуждаем то, насколько введенные комендатурой правила соответствуют ситуации и насколько они универсальны. Результат наших обсуждений однозначен: принятые ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас есть проблемы с качеством соблюдения ограничений", - пояснил он.

Премьер выразил уверенность, что при соблюдении правил эпидемиологическая ситуация не только улучшится, но число заражений будет стремиться к нулю. При этом он отметил, что правительство не чурается использовать административные меры для того, чтобы правила соблюдались.

"Ужесточенные проверки будут приводиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - сказал Пашинн.

Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16 марта 2020 года на месяц. 13 апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 13 июня.

При этом введенные с 24 марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4 мая, а с 18 мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

По положению на утро вторника, 26 мая, в Армении зафиксированы 7402 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончался 91 пациент, вылечились 3220 человек.