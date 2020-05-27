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МИД Грузии обещает в ближайшее время вернуть посла в Украину

Министр Залкалиани подчеркнул, что этот процесс "не затянется во времени".

МИД Грузии обещает в ближайшее время вернуть посла в Украину
Давид Залкалиани
Фото: МИД Грузии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что стратегическое партнерство с Украиной не будет пересматриваться.

Об этом сообщает "Грузия.Онлайн".

"Вы знаете, что мы начали консультации с послом в Украине. Конечно, нам нужно обсудить много вопросов. Я ещё раз повторю, что стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ - это пересматриваться не будет. Естественно, то решение создало некоторые проблемы, поэтому нам необходимо серьёзно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем", - сказал Залкалиани.

Говоря о дате возвращения посла в Украину, Залкалиани подчеркнул, что этот процесс "не затянется во времени".

Напомним, Грузия отозвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как бывший президент страны Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета по реформам Украины.

Комментируя это решение, Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены из-за его назначения.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария занее заявил, что не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлено под сомнение "из-за отдельных безответственных политиков".

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