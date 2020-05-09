Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили, - премьер-министр

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ, однако разработает тактику защиты от его авантюр. Об этом 9 мая заявил журналистам премьер-министр страны Георгий Гахария, передает грузинский "Первый канал".

"Мы отзываем посла из Украины для консультаций, но это не значит, что мы поставим под сомнение дипломатические отношения или стратегическое партнерство", - заявил Гахария.

Премьер-министр Грузии отметил, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлено под сомнение "из-за отдельных безответственных политиков".

Гахария также сказал, что был лично вовлечен в процесс нормализации отношений с Украиной после отставки Михаила Саакашвили с поста главы Одесской области. По его словам, Грузия никогда не скрывала от Украины свое отношение к Саакашвили.

"Сейчас мы отзываем посла для того, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать отношениям с нашим братским и стратегическим партнером и поставить под угрозу эти отношения. Для нас это самое главное. После этого назначения также должно быть сказано о гарантиях невмешательства во внутренние дела других стран в дальнейшем, кто бы там ни был, и мне очень интересно и я буду следить за этим, как удастся сейчас удержать Михаила Саакашвили от вмешательства во внутренние дела Грузии ", - сказал Гахария.

Напомним, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам.

Саакашвили дважды был президентом Грузии - с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. На родине его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

После прихода Петра Порошенко к власти Саакашвили был в 2015-2016 годах главой Одесской ОГА. Впоследствии Порошенко лишил его украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили выдворили из Украины. До 2021 года ему был запрещен въезд на территорию страны.

8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.