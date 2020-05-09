Зеленский в Ужгороде почтил память воинов, боровшихся против нацизма

Президент Владимир Зеленский 9 мая прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область, где почтил память погибших воинов, освобождавших Украину от нацистских оккупантов.

Пресс-служба главы государства информирует, что Зеленский посетил мемориальный комплекс "Холм славы" в Ужгороде с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Президент возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Зеленский.

Mukachevo.net пишет, что Зеленский 9 мая также посетит КПП "Тиса", где вероятно будет открывать ремонт моста между Украиной и Венгрией.

Накануне в День памяти и примирения Зеленский приехал в поселок Меловое, расположенный в Луганской области на границе с Россией. Неподалеку от этого места расположено село Пивневка, ставшее первым населенным пунктом, который в декабре 1942 года освободили от нацистской оккупации.

День памяти и примирения, посвященный памяти более 80 млн жертв Второй мировой войны, отмечается в Украине с 2015 года. 9 мая вместо "Дня Победы" отмечается "День победы над нацизмом во Второй мировой войне".