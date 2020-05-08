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200 украинских рабочих полетели в Австрию, - Пристайко

Пока подобные рейсы требуют участия правительства.

200 украинских рабочих полетели в Австрию, - Пристайко
Фото: Укринформ

200 граждан Украины вылетели в Австрию специальным рейсом латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines.

Об этом 8 мая сообщил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Он также выразил надежду, что вскоре подобные рейсы не будут требовать участия Кабинета министров.

"В Австрию вылетел латвийский чартер с 200 украинскими рабочими. Надеюсь, вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства", - написал Пристайко в своем Твиттере.

Напомним, Пристайко был назначен ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабмин такие заявки уже поступают, и каждый запрос будет рассматриваться отдельно.

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