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Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО

"Поддержка для Украины - это поддержка нашей собственной свободы".

Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО

Одностороннее окончание войны Украиной может привести к потере государства.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"В нашем обсуждении сегодня вечером хотелось бы поделиться своими мыслями о том, как принести мир на восток Украины. Но, говоря о деталях сейчас, все-таки есть одно такое большое мнение. Но главное в этом - это чтобы Путин прекратил войну. Если Украина прекратит войну, то Украины просто не будет. Если же Путин прекратит войну, то больше не будет войны. И это так и есть. так просто. Любой, кто любит свободу, должен поддерживать Украину ", - рассказал он во время телемарафона "Мир и война" на Еспресо.TV.

Расмуссен также отметил, что Путин понимает только язык силы.

"Наша работа - изменить расчеты Путина с помощью единого языка, который понимает он. Это язык силы. Потому что поддержка для Украины - это поддержка нашей собственной свободы. Если мы предоставим Путину какое-то послабление, то это только будет поощрять его и других автократов подавлять и осуществлять агрессию", - подытожил экс-генсек НАТО.

Ранее в интервью LB.ua бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн заявил, что президент РФ Владимир Путин отдаст Украине захваченные территории.

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