Премьер поручил Минэкономики создать рабочую группу по поддержке малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировать рабочую группу по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, в которую войдут члены правительства, депутаты, представители совета по вопросам экономического развития при Кабмине и аналитического центра.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Отмечается, что такое поручение премьер дал по результатам совещания по обсуждению антикризисных инициатив по поддержке бизнеса. В совещании, кроме главы правительства, приняли участие глава Минэкономики Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко, главы парламентских комитетов по вопросам бюджета Юрий Аристов, по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, а также представители Кабмина.

На встрече обсуждались вопросы финансовой и инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса и инициативы по поддержке отечественного производителя.

"Я понимаю, что из-за коронакризиса малый и средний бизнес оказался в затруднительном положении. И наша поддержка крайне важна. Ведь это создание и сохранение значительного количества рабочих мест, залог роста экономики. Именно предприниматели формируют средний класс, который является движущей силой позитивных изменений во всех сферах", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство уже начало реализовывать программы такой поддержки. Это, в частности, обновленная программа кредитования "5-7-9" и программа "Новые деньги", ориентированные на сохранение и создание новых рабочих мест.

"В дальнейшем мы надеемся на более тесное сотрудничество с парламентом, в частности, в вопросе поддержки наших законодательных инициатив в отношении малого и среднего бизнеса", - добавил премьер.

Петрашко, в свою очередь, подчеркнул, что стимулирование малого и среднего бизнеса будет реализовано за счет адаптивного карантина, антикризисных мер и инфраструктуры поддержки. "Мы видим для МСБ больший доступ к финансам, легкий доступ к рынкам и меньшую регуляцию", - отметил он.

Напомним, по данным экспресс-опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine, каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина.