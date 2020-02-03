Кабмин дал старт кредитной программе "5-7-9"

Премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9", которую анонсировали в конце прошлого года.

Ее презентация прошла в понедельник в Киеве.

"Для начала собственного дела в Украине не хватает доступного ресурса. У нас очень дорогие кредиты, почти не развит финансовый рынок. Это приводит к тому, что если человек хочет начать собственное дело, к сожалению, она не может привлечь ресурсы. Поэтому мы начали решать эту проблему. И сегодня стартует программа 5-7-9", - сказал на мероприятии Гончарук.

Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

Бизнесмен должен будет представить свой бизнес-план и быть готовым сделать стартовый взнос.

"Пробуйте, пытайтесь. Даже если не получится с первого раза, у нас создана эко-система, которая позволит посмотреть на свой бизнес-план критически, переработать его и прийти для получения ресурсов во второй раз, имея уже больше шансов на успех", - сказал Гончарук.

Премьер считает, что этой программой уже в первый год воспользуются "десятки тысяч украинцев".

По состоянию на 3 февраля, кредиты под 5-9% готовы выдавать три государственных банка: Приватбанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Министр финансов Оксана Маркарова считает, что в будущем к программе присоединятся и большинство частных банков.

Размер Фонда развития предпринимательства, через который будет идти финансирование, на 2020 год составляет 2 млрд гривен.

Под программу создан специальный правительственный сайт 5-7-9.gov.ua.