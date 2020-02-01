Поступления в бюджет в январе оказались на четверть ниже планируемых

Причиной названы укрепление гривны, меньший объем импорта и более низкие цены на газ.

Общий фонд государственного бюджета за первый месяц текущего года недополучил почти четверть суммы. В январе 2020 доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 24,5% меньше плана (56,4 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на предварительные данные Государственной казначейской службы.

Главной причиной недовыполнения доходов в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

"Это, в частности, более крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 грн/доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которое администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже росписи. Доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной таможенной службою, ниже планируемых на 7,9 млрд грн.

По данным Минфина, совокупные заимствования в общий фонд государственного бюджета составили в январе 50,8 млрд грн (из которых на внутреннем рынке 16,9 млрд грн). Погашение государственного долга в гривневом эквиваленте в январе составило 31,6 млрд грн.

В то же время на сайте Госказначейства пока нет данных о выполнении бюджета за месяц по состоянию на 31 января.