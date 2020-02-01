Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Сколе вночі
Сколе вночі
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Поступления в бюджет в январе оказались на четверть ниже планируемых

Причиной названы укрепление гривны, меньший объем импорта и более низкие цены на газ.

Поступления в бюджет в январе оказались на четверть ниже планируемых
Фото: DmyTo/Depositphotos

Общий фонд государственного бюджета за первый месяц текущего года недополучил почти четверть суммы. В январе 2020 доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 24,5% меньше плана (56,4 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на предварительные данные Государственной казначейской службы.

Главной причиной недовыполнения доходов в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

"Это, в частности, более крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 грн/доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которое администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже росписи. Доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной таможенной службою, ниже планируемых на 7,9 млрд грн.

По данным Минфина, совокупные заимствования в общий фонд государственного бюджета составили в январе 50,8 млрд грн (из которых на внутреннем рынке 16,9 млрд грн). Погашение государственного долга в гривневом эквиваленте в январе составило 31,6 млрд грн.

В то же время на сайте Госказначейства пока нет данных о выполнении бюджета за месяц по состоянию на 31 января.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также