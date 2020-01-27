СНБО поручил Минфину обеспечить расходы на лекарста и оборудование в случае выявления коронавируса

Планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением в мире и в Украине.

Оперативная группа Совета национальной безопасности и обороны поручила Министерству финансов обеспечить дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием в случае выявления на территории Украины китайского коронавируса, который был обнаружен в городе Ухань.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Сегодня, 27 января, по поручению президента Владимира Зеленского состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения коронавируса 2019-n-CoV в мире, оценки угроз национальной безопасности Украины, состояния организации противоэпидемической защиты населения Украины, в частности граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории Китая.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил первоочередность выполнения задачи по усиленному контролю за ситуацией в части вероятности распространения коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий.

По его словам, приоритетными являются организация полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбора информации о них и установление контактов.

Министерству здравоохранения было поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующей информации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению.

Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам.

Кроме того, планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Посольству Украины в КНР поручили распространить рекомендации для украинских граждан, чтобы те покинули территорию Китая, а МИДу - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

Напомним, в Украине на данный момент не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, однако Министерство здравоохранения подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Сегодня также сообщалось, что количество заболевших китайским коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 27 января составило около 2800 человек. Количество жертв - 81 человек.