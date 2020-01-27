От китайского вируса умер уже 81 человек

Количество заболевших новым китайским коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 27 января составило около 2800 человек. Количество жертв - 81 человек.

Об этом пишет Reuters.

Подавляющее большинство заболевших приходится на материковый Китай, где зарегистрированы 2744 случаев. Около половины из них - в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань.

В этой же провинции зафиксированы 76 смертей от нового вируса, еще пять - в других регионах Китая.

Случаи заражения есть еще в 10 странах мира, в том числе в США и Франции, но смертельных случаев там пока не было.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV официально были зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском Ухане.

20 января власти Китая подтвердили, что вызвавший вспышку пневмонии новый вирус передается от человека к человеку. Ситуация усложняется длинным инкубационным периодом (до двух недель, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет), во время которого вирус является заразным для окружающих.