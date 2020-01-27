Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Пять ракет ударили в воскресенье вечером по территории посольства США в Багдаде.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Курдистан 24".

"Пять ракет с установки типа "Катюша" ударили по "зеленой зоне", пострадавших нет", - цитирует телеканал заявление иракских военных.

Отмечается, что в результате обстрела есть разрушения. В "зеленой зоне" Багдада находятся несколько западных посольств и правительственных учреждений, включая парламент, кабинет премьер-министра и президиум.

Исполняющий главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди обнародовал заявление, в котором осудил это происшествие, назвав его "агрессией".

Представитель Государственного департамента США прокомментировал атаку и призвал Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов, передает CNN.

"Мы в курсе сообщений о ракетном обстреле международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов... Поэтому мы сохраняем бдительность", - заявил дипломат.

Напомним, 14 января военная авиабаза Аль-Таджи, расположенная в 85 км к северу от Багдада, была обстреляна как минимум двумя ракетами "Катюша". О жертвах и повреждениях пока не сообщалось.

12 января четыре человека были ранены после того, как восемь ракет "Катюша" обстреляли авиабазу "Балад", где находится персонал США.