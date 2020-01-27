Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"
Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"
Коронапсихоз
Коронапсихоз
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода
Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода
В Черкасской области горел вагон дизель-поезда
В Черкасской области горел вагон дизель-поезда
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
ГлавнаяМир

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Пострадавших нет.

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
База США в Ираке (архивное фото)
Фото: alhadath.net

Пять ракет ударили в воскресенье вечером по территории посольства США в Багдаде.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Курдистан 24".

"Пять ракет с установки типа "Катюша" ударили по "зеленой зоне", пострадавших нет", - цитирует телеканал заявление иракских военных.

Отмечается, что в результате обстрела есть разрушения. В "зеленой зоне" Багдада находятся несколько западных посольств и правительственных учреждений, включая парламент, кабинет премьер-министра и президиум.

Исполняющий главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди обнародовал заявление, в котором осудил это происшествие, назвав его "агрессией".

Представитель  Государственного департамента США прокомментировал атаку и призвал Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов, передает CNN.

"Мы в курсе сообщений о ракетном обстреле международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов... Поэтому мы сохраняем бдительность", - заявил дипломат.

Напомним, 14 января военная авиабаза Аль-Таджи, расположенная в 85 км  к северу от Багдада, была обстреляна как минимум двумя ракетами "Катюша". О жертвах и повреждениях пока не сообщалось.

12 января четыре человека были ранены после того, как восемь ракет "Катюша" обстреляли авиабазу "Балад", где находится персонал США.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также