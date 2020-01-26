Наама Иссахар, в обмен на которую Израиль передал России Александровское подворье, попросила Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, которая в России приговорена к заключению по делу о хранении и контрабанде наркотиков, попросила президента Владимира Путина о помиловании.

Адвокаты Иссахар передали Би-би-си заявление, в котором сообщили, что в воскресенье "обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря Президента РФ Д. Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту".

В результате Наама подала ходатайство в письменном виде "в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится".

Сообщается, что Путин встретился с матерью Иссахар 23 января - во время визита в Израиль. После встречи президент РФ заявил, что пообещал Яффе Иссахар, что с ее дочерью "все будет хорошо".

26-летнюю Иссахар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки обнаружили около 10 граммов гашиша. В России ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года заключения.

Судьба Наамы Иссахар стала одним из самых важных вопросов в отношениях между Россией и Израилем. Путин неоднократно говорил об этом с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Адвокаты израильтянки говорили, что о ее помиловании просили также президент Израиля и мама осужденной.

Израильские журналисты предполагали, что Россия была готова обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, который был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Но в ноябре 2019 года Израиль передал Буркова американцам.

На этой неделе израильские журналисты сообщили, что вопросы, вопросы, связанные с помилованием Иссахар, согласованы. Израиль согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме. Израильское министерство юстиции несколько лет рассматривало соответствующий запрос Москвы.

Александровское подворье - единственный русский объект, находящийся в черте иерусалимского Старого города и расположенный в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Земля, на которой ныне расположено подворье, была приобретена Россией в 19 веке императором Александром Третьим.

В последнее время святыня контролировалась зарубежной структурой, именующей себя историческим Императорским православным палестинским обществом (ИППО) и позиционирующей себя в качестве правопреемницы дореволюционной ИППО. В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение юридически оформить все права России на Александровское подворье, а также церковь святого Александра Невского в Иерусалиме.