Тейлор ответил на слова Помпео о том, что американцев не волнует Украина

"Пока Россия не выйдет из Украины, другие нации не могут быть в безопасности".

Бывший посол США в Украине и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор написал статью для The New York Times под заголовком "Да, госсекретарь Помпео, американцам должно быть дело до Украины".

Об этом сообщает УНН.

В статье Тейлор отметил, что отношения между США и Украиной являются ключом к американской национальной безопасности, и американцам должна быть не безразлична эта страна.

"Пока госсекретарь Майк Помпео готовится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в конце этой недели, он, как сообщается, спросил: "Есть ли американцам дело до Украины?". Вот почему ответ должен быть да: Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине", - пишет Тейлор.

Он напомнил, что Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США, и состоит она из многих компонентов: военной агрессии, энергоснабжения, кибератак, дезинформации и вмешательства в выборы.

"На каждом из этих полей битвы Украина является линией фронта", - отмечает дипломат.

Тейлор подчеркнул, что на Донбассе продолжается единственный в Европе вооруженный конфликт, а с момента вторжения российских войск в 2014 году в этой войне погибли 14 тыс. украинцев.

Кроме того, Россия пытается обойти Украину и на "энергетическом поле битвы" - увеличить зависимость Германии и Европы от России, тратя миллиарды на "ненужный подводный газопровод, политический проект без экономического обоснования".

Говоря о гибридной войне, Тейлор упомянул, что РФ вмешалась в американские выборы в 2016 году - но не раньше, чем вмешались в выборы в Украине в 2014 году и референдум относительно Brexit в начале 2016 года.

"Но вызовы России еще шире, чем гибридная война. Кремль нападает на правила, которыми руководствовались отношения между народами со времен Второй мировой войны, правила, которые поддерживали мир между основными европейскими державами в течение 70 лет. После их вторжения в Украину в 2014 году Путин нарушил эти правила, подорвал международный консенсус, нарушил договоры и принципы, которые даже предыдущие российские и советские лидеры уважали - даже нарушая. Кажется, Путин хочет вернуться к закону джунглей, который характеризовал отношения между народами на протяжении веков до 1945 года, когда могущественные нации доминировали и вторгались в менее могущественные нации, где нации создали сферы влияния, которые угнетали соседей, что привело к войне и страданиям", - отмечает Тейлор.

Именно так, по его словам, Российская Империя и Советский Союз вели международные отношения - "доминировали, контролировали и поглощали соседние земли".

"Пока Россия не выйдет из Украины - и Донбасса, и Крыма - и не признает, что Украина является независимой, суверенной нацией, другие нации не могут быть в безопасности. Пока Россия не примет международный порядок, основанный на правилах, западные страны находятся под угрозой. Украина - это линия фронта. В еще более широком смысле атака России на Украину и Запад - это атака на демократию", - подчеркивает дипломат.

"Поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, который позволил крупным державам в Европе избежать войны в течение семи десятилетий. Это поддержка демократии над самодержавием. Это поддержка свободы над несвободой. Большинство американцев так и делают", - заключил он.

Напомним, госсекретарь США Помпео планирует прибыть в Киев 30 января. Визит состоится в рамках его путешествия в Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, которое продлится с 29 января по 4 февраля. Таким образом Помпео впервые посетит в качестве госсекретаря четыре государства, которые до 1991 года входили в состав СССР. Во время визита в Киев Помпео планирует встретиться с Зеленским, Пристайко и Загороднюком.

Накануне визита Помпео попал в скандал после интервью об Украине. Журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине, которое состоялось в пятницу, 24 января. В ходе разговора спросил ее: "Вы думаете американцам нужна Украина?".