Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета (обновлено)
Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета (обновлено)
Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"
Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"
Коронапсихоз
Коронапсихоз
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода
Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
В Черкасской области горел вагон дизель-поезда
В Черкасской области горел вагон дизель-поезда
Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
ГлавнаяМир

Премьер-министр Словении и глава Минфина подали в отставку

Марьян Шарец заявил о необходимости досрочных выборов.

Премьер-министр Словении и глава Минфина подали в отставку
Марьян Шарец
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Словении, председатель левоцентристской партии Марьян Шарец в парламент заявление об отставке и сообщил о необходимости проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"С этой коалицией, с такой ситуацией в парламенте я не могу оправдывать ожидания людей. Я смог бы сделать это после выборов", - заявил Шарец после заявления его заместителя, министра финансов Андрея Бертонцеля, который также сообщил о своем уходе.

Бертонцель объяснил отставку "профессиональными причинами". Глава Минфина заверил, что все время действовал "прозрачно", стремясь обеспечить "среднесрочную финансовую устойчивость" экономики страны.

Раннее у Бертонцеля возник конфликт с министром здравоохранения страны Алешем Шабедером из-за государственных выплат страховщикам.

Сейчас у правящей коалиции нет абсолютного большинства в парламенте, из-за этого она вынуждена обращаться к за поддержкой к "Левым". Правоконсервативная Словенская демократическая партия (СДП) стала победителем досрочных выборов в Словении в минувшем июне. Второе место заняла левоцентристская партия "Список Марьяна Шареца".

Напомним, премьер Шарец занимал этот пост с августа 2018 года. Он стал самым молодым главой правительства в истории независимой Словении (40 лет). 

Шарец - известный словенский актер, комик и политический сатирик. Один из его вымышленный персонажей - ворчливый сельский житель, мастер на все руки, который старается упростить повседневную жизнь. В 2017 году Шарец баллотировался на должность президента, и хотя СМИ активно напоминали кандидату о его комической карьере, Шарец заявил, что понимает, насколько серьезной является работа президента и что на этой должности ему будет не до шуток.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также