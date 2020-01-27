Премьер-министр Словении и глава Минфина подали в отставку

Премьер-министр Словении, председатель левоцентристской партии Марьян Шарец в парламент заявление об отставке и сообщил о необходимости проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"С этой коалицией, с такой ситуацией в парламенте я не могу оправдывать ожидания людей. Я смог бы сделать это после выборов", - заявил Шарец после заявления его заместителя, министра финансов Андрея Бертонцеля, который также сообщил о своем уходе.

Бертонцель объяснил отставку "профессиональными причинами". Глава Минфина заверил, что все время действовал "прозрачно", стремясь обеспечить "среднесрочную финансовую устойчивость" экономики страны.

Раннее у Бертонцеля возник конфликт с министром здравоохранения страны Алешем Шабедером из-за государственных выплат страховщикам.

Сейчас у правящей коалиции нет абсолютного большинства в парламенте, из-за этого она вынуждена обращаться к за поддержкой к "Левым". Правоконсервативная Словенская демократическая партия (СДП) стала победителем досрочных выборов в Словении в минувшем июне. Второе место заняла левоцентристская партия "Список Марьяна Шареца".

Напомним, премьер Шарец занимал этот пост с августа 2018 года. Он стал самым молодым главой правительства в истории независимой Словении (40 лет).

Шарец - известный словенский актер, комик и политический сатирик. Один из его вымышленный персонажей - ворчливый сельский житель, мастер на все руки, который старается упростить повседневную жизнь. В 2017 году Шарец баллотировался на должность президента, и хотя СМИ активно напоминали кандидату о его комической карьере, Шарец заявил, что понимает, насколько серьезной является работа президента и что на этой должности ему будет не до шуток.