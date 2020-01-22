Премьер-минимтр Украины Алексей Гончарук в Давосе провел встречу с премьером Финляндии Санни Марин.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гончарук отметил, что последняя встреча на уровне глав правительств стран состоялась пять лет назад.

"Украина - один из крупнейших развивающихся рынков. Призвал Финляндию инвестировать в Украину. Обсудили усиление сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта «Финская поддержка реформы украинской школы». Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине", - отметил Гончарук.

Он также подчеркнул, что реформа школьного образования - одно из приоритетных направлений финской помощи Украине.

"Спасибо Финляндии за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за неизменную позицию в отношении санкций против РФ из-за вооруженной агрессии против Украины", - сказал украинский премьер.

Напомним, 9 декабря новым премьер-министром Финляндии стала 34-летняя Санна Марин, которая до этого возглавляла министерство транспорта и связи.

До ее назначения самым молодым главой правительства в мире был украинский премьер Алексей Гончарук (35 лет) и премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которой 39 лет.