Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, - Офис президента

"Если общение состоится, то только для обсуждения обмена пленными".

У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис президента.

В пресс-службе ОП пояснили, что, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский 23-24 января посетит Израиль с рабочим визитом. Он примет участие в памятных мероприятиях в рамках пятого Всемирного форума памяти Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Участие в форуме "Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!" примут президент Израиля Реувен Ривлин, президент России Владимир Путин, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, французский лидер Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.