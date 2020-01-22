"Батькивщина" анонсировала законопроект о предотвращении лоббизма

Такие законы являются нормой для всего мира, говорит Тимошенко.

Партия «Батькивщина» предлагает принять закон о предотвращении лоббизма, подобный американскому FARA. Об этом заявила Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «НАШ».

«Такие законы являются нормой для всего мира. В тех же Соединенных Штатах он достаточно жесткий и одновременно сбалансированный. Сейчас наша команда занимается адаптацией этого закона к украинским институтам и в ближайшее время мы его внесем в парламент, чтобы запретить делать такие вещи, которые сейчас происходят в стране», - подчеркнула Тимошенко.

По мнению лидера «Батькивщины», президент, пытаясь угодить внешним финансовым структурам, лишает украинцев шанса жить лучше.

«Если бы президент действовал в соответствии с ожиданиями людей, он должен был бы полностью сменить руководство Национального банка и пересмотреть сокрушительную финансовую политику, которую проводили в стране при прошлой власти. Восемь месяцев прошло, но президент не изменил в Национальном банке ни одного человека. И там продолжает работать финансовая пирамида, которая позволяет выкачивать из Украины миллиарды долларов. Президент знает об этом, но продолжает вести политику подчинения внешним финансовым структурам, не думая о будущем украинцев», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» обратила внимание на то, что власть в угоду международным организациям назначает в наблюдательные советы ключевых компаний иностранных граждан.

«Сегодня в

«Нафтогазе» 100% наблюдательного совета - иностранцы, в «Укрзализныце»- 86%, в «Укрпочте» - 71,5%. «Укроборонпром» в стране, которая сегодня ведет войну, отдают возглавить человеку, имеющему иностранное гражданство. Такое отношение к своей стране и перекачки миллиардных состояний с доходов государственных корпораций, из нашего бюджета на счета иностранных структур, означает лишь одно - сдачу страны. Это надо останавливать немедленно!» - отметила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко убеждена, что президенту нужно отказаться от внешнего кулуарного сотрудничества, изменить курс и иностранных ставленников и начать работать в интересах украинского государства и людей.

«На самом деле и правительство, и руководители ключевых институтов в стране были назначены даже не президентом Зеленским. Назначенцы являются лоббистами спекулятивных финансовых структур. И они работают именно в их интересах, не таясь, не стесняясь. Именно поэтому правительство нужно заменить немедленно и заменить специалистов, которые будут независимыми от внешних воздействий, служить Украине и осуществлять стратегии национального развития, а не отдавать страну на растерзание иностранным кукловодам для беззастенчивой эксплуатации и потребления ресурсов, принадлежащих всем украинцам. Все должны понимать: получаешь деньги за отстаивание чужих интересов - не имеешь права работать в государственных структурах», - резюмировала Юлия Тимошенко.