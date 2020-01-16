Тимошенко: менять нужно не только Гончарука, но и всю власть

Глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за смену не только правительства, но и всей власти из-за "ее некомпетентности". Об этом она заявила в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 16 января, сообщает пресс-служба партии.

Так Тимошенко прокомментировала обнародованные накануне аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука. По ее мнению, в настоящее время не имеет значения, отправит ли президент Зеленский премьера в отставку или нет. "От непрофессионализма нынешней власти Украины спасет только полная ее замена".

"Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья - снимать Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, голосующих за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать. Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам... Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины"", - отметила политик.