Полиция возбудила дело о возможной слежке за послом США в Украине

Силовики не исключат, что это "фейк и бравада".

Национальная полиция начала уголовное производство о возможной слежке за послом США Мари Йованович на территории Украины.

Об этом говорится на сайте МВД в связи с публикацией соответствующих материалов Комитетом по разведке Палаты представителей США.

"Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории. После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в министерстве.

Информация о возможной слежке за послом содержится в переписке между бизнесменом из Флориды Львом Парнасом и его коллегой Робертом Ф. Хайдом, "который общался с людьми в Украине, наблюдавшими за г-жой Йованович"

"Наша цель - оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США. МВД обратилось к ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления", - заявили в МВД.

Украинская полиция готова привлечь к расследованию американских коллег.