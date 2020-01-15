В США обнародовали показания задержанного соратника Джулиани Парнаса

Палата представителей США обнародовала новые показания задержанного партнера адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса по делу об импичменте.

Соответствующие данные он передал в комитет Палаты представителей по разведке, передает ТСН.

"Парнас подготовил рукописные заметки на канцелярских принадлежностях отеля Ritz-Carlton в Вене, которые, видимо, имеют прямое отношение к президентской схеме, направленной на то, чтобы заставить Украину объявить о расследованиях, полезных для его кампании по переизбранию. Адвокат Парнаса подтвердил, что заметки были написаны его клиентом", - говорится в сообщении разведывательного комитета.

В одной из таких заметок Парнас написал два пункта: "заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться" и "начать коммуникацию с Зеленским без (Пинчука или Коломойского)".

Фото: intelligence.house.gov

В январе 2019 года Парнас и Джулиани переписывались о предоставлении американской визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Когда Парнас сообщил Джулиани, что в визе было отказано, то адвокат Трампа сказал: "Я могу это исправить".

В марте 2019 года Парнас общался с республиканцем Робертом Хайдом о бывшем после США в Украине Мари Йованович. В ответ на то, что она якобы не является "лояльной" к Трампу, Хайд ответил: "Вау! Не могу поверить, что Трамп до сих пор не уволил эту с*ку. Я в этом был прав". После этого республиканец направил Парнасу ряд сообщений, которые могут свидетельствовать о том, что за пребыванием Йованович в Киеве велось полное слежение. За день до вызова Йованович обратно в Штаты Парнас снова общается с Джулиани. Адвокат Трампа заявляет, что "он снова ее уволил".

Также в телефоне Парнаса был скриншот письма Джулиани к Зеленскому, датированного 10 мая 2019 года. Это письмо он планировал передать через министра внутренних дел Арсена Авакова. В нем Джулиани утверждает, что является адвокатом Трампа и представляет его не как президента США, а как частное лицо. Он также говорит, что имеет к Зеленскому особое прошение и просит о встрече.

Через некоторое время Джулиани спрашивает у Парнаса "отменил ли он встречу", а потом присылает черновик публичного заявления, в котором говорит о том, что некоторые советники Зеленского не являются друзьями президента США. В дальнейшем Парнас всячески старается организовать встречу Джулиани с Зеленским. В мае Парнас наводит контакты со многими людьми из команды Зеленского. В частности, он передал Палате представителей свои переписки в WhatsApp с Иваном Бакановым, Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком. Также Парнас был на связи с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Шокиным.

"2 октября 2019 года личный советник президента Джей Секулоу сообщил бывшему адвокату Трампа Джону Дауду, что он обсуждал с президентом "вопрос представительства" и что президент "соглашается позволить вам представлять Парнаса и Фрумана". Это электронное письмо было отправлено через три дня после того, как комитет направил Парнасу и Фруману запрос о добровольной передаче документов и дачи показаний в следственных комитетах.

На следующий день после того, как письмо Секулоу было направлено Дауду, он написал Комитету, чтобы разъяснить, что он представляет Парнаса и Фрумана, сообщив, что "Парнас и Фруман помогали Джулиани в его представительстве президента Трампа", - отметили в разведывательном комитете Палаты представителей. Через неделю Парнаса и Фрумана было задержано. Впоследствии Парнас сменил адвоката и согласился предоставить необходимые показания.