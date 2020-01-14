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Суд в Пакистане отменил смертную казнь экс-президенту Мушаррафу

Судебный приговор специального суда Пакистана признан неконституционным.

Суд в Пакистане отменил смертную казнь экс-президенту Мушаррафу
Первез Мушарраф
Фото: EPA/UPG

Суд в пакистанском городе Лахор отменил решение специальной судебной коллегии, которая в декабре 2019 приговорила к смертной казни бывшего президента страны Первеза Мушаррафа, передает DW.

В понедельник, 13 января, о решении суда в городе Лахор сообщил прокурор А. Хан.

По словам Хана, создание специальной судебной комиссии для слушаний по делу экс-президента было "нелегальным", поэтому принятый тогда приговор не имеет никакой юридической силы. Говоря о Мушаррафе, прокурор сказал, что бывший глава государства теперь "свободный человек", цитирует AFP.

Адвокат экс-президента Пакистана подтвердил агентству новостей dpa информацию о признании неконституционным судебного приговора для его подзащитного.

Напомним, 17 декабря 2019 специальная коллегия в составе трех судей в Исламабаде приговорила бывшего президента Пакистана к смертной казни по делу о государственной измене. Приговор был объявлен в отсутствие самого подсудимого, который с 2016 года проживает в Дубае.

Мушаррафа, который был президентом Пакистана между 2001 и 2008 годами, обвинили в Госсовете из-за приостановки им в 2007-м действия конституции страны, что привело к роспуску парламента и освобождения руководителей ключевых судебных инстанций.

Это решение спровоцировало массовые протесты, которые уже в 2008 году заставили Мушаррафа сложить полномочия.

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