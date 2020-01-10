В Беларуси вынесли два новых смертных приговора

К смертной казни приговорены два брата, обвиняемые в убийстве их учительницы и поджоге ее дома.

Могилевский областной суд Беларуси в пятницу, 10 января, приговорил к смертной казни двух братьев Илью и Станислава Костевых.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Молодые люди, которым на момент совершения преступления исполнилось 19 лет и 21 год, обвинялись в убийстве своей 47-летней учительницы и поджоге ее дома.

Тело убитой женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ее сгоревшем доме в Черикове в апреле 2019 года. С места происшествия пропал компьютер, который позже был обнаружен в доме подозреваемых.

После ареста они сознались в убийстве, причиной которого, по их словам, стал давний конфликт.

Правозащитник Андрей Полуда, комментируя приговор, отметил, что на сегодняшний день в республике вместе с братьями Костиными ожидают смертной казни еще четыре человека.

Напомним, Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в стране были расстреляны более 400 осужденных. За все это время был помилован лишь один человек.

В прошлом году сообщалось о трех смерных приговорах.