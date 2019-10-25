В Беларуси объявили третий в этом году смертный приговор

В Беларуси Брестский областной суд 25 октября объявил приговор по делу об убийстве в прошлом году 8-месячной девочки.

Суд признал 48-летнего Виктора Сяргелю и его знакомую, 26-летнюю Наталью Колб виновными в убийстве дочери последней.

Мужчину приговорили к смертной казни, женщину - к 25 годам колонии общего режима (максимальное для женщин наказание), передает Радио Свобода.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Процесс был закрытым. Приговор полностью совпал с тем, что просила прокуратура.

Сяргель - третий белорус, приговоренный к смертной казни в этом году. По данным следствия, он вместе со своей знакомой вечером 27 октября 2018 распивал спиртные напитки, нанеся многочисленные травмы малолетней девочке, которые стали для нее смертельными.

Ранее в 2019 смертный приговор был вынесен 50-летнему Виктору Павлову, обвиненному в убийстве двух пожилых женщин. Такое же наказание понес 36-летний Александр Осипович, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.