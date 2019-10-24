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​Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы в декабре

Премьер снова пытается распустить парламент.

​Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы в декабре
Британский премьер-министр Борис Джонсон выступает с речью в Палате общин, Лондон, 19 октября 2019.
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил британскому парламенту провести внеочередные выборы 12 декабря. Взамен он готов предоставить депутатам больше времени на изучение сделки о выходе из Европейского Союза.

"Если они хотят больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его", - сказал Джонсон после заседания правительства в четвер. Но парламентарии должны согласиться с предложением о декабрьских выборах, подчеркнул он.

Джонсон предложит проголосовать за внеочередные выборы уже в понедельник. При этом ему необходимо заручиться поддержкой двух третьих голосов.

Великобритания не проводила выборов в декабре с 1923 года.

Джонсон уже призывал к досрочным выборам в октябре. Британский парламент отверг эту идею. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании отсрочку.

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