​Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы в декабре

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил британскому парламенту провести внеочередные выборы 12 декабря. Взамен он готов предоставить депутатам больше времени на изучение сделки о выходе из Европейского Союза.

"Если они хотят больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его", - сказал Джонсон после заседания правительства в четвер. Но парламентарии должны согласиться с предложением о декабрьских выборах, подчеркнул он.

Джонсон предложит проголосовать за внеочередные выборы уже в понедельник. При этом ему необходимо заручиться поддержкой двух третьих голосов.

Великобритания не проводила выборов в декабре с 1923 года.

I have written to Jeremy Corbyn: this Parliament must get Brexit done now or a NEW Parliament must get Brexit done so the country can move on pic.twitter.com/PekfFRsR9F — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 24, 2019

Джонсон уже призывал к досрочным выборам в октябре. Британский парламент отверг эту идею. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании отсрочку.