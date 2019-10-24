В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
ГлавнаяМир

Московский суд заочно арестовал россиянина Гаврилова, попросившего политубежища в Украине

Уголовное дело в отношении Гаврилова выделили в отдельное производство.

Московский суд заочно арестовал россиянина Гаврилова, попросившего политубежища в Украине
Сергей Гаврилов
Фото: Кадр видео Грани.Ру

Люблинский суд Москвы в четверг изменил меру пресечения Сергею Гаврилову, одному из фигурантов так называемого уголовного дела экстремистской группы "Новое величие", который сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища в Украине.

Об этом сообщил "Интерфакс".

В суде также сообщили, что меру пресечения Гаврилову изменили с домашнего ареста на заключение под стражу. Кроме того, уголовное дело Гаврилова выделили в отдельное производство.

"В отношении других фигурантов судебное разбирательство продолжилось", - уточнили в суде.

В России Гаврилов является обвиняемым по уголовному делу о создании и участии в экстремистском сообществе (ч.1 и ч.2 ст. 282.1 УК РФ), так называемому делу "Нового величия". В настоящее время оно слушается в московском суде, на скамье подсудимых - восемь человек, все они вину не признают. Следствие утверждает, что активисты хотели "свергнуть конституционный строй и установить временное правительство РФ".

Защита заявляет, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Напомним, 22 октября Госпогранслужба Украины сообщила о 26-летнем россиянине, попросившем политического убежища при прохождении погранконтроля. Позже в РФ сообщили, что это - 26-летний фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также